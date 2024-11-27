الجيش اللبناني يدعو السكان إلى "التريث" بالعودة للبلدات الأمامية ويحذر من "الأجسام المشبوهة"

شفق نيوز/ دعا الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، السكان إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها القوات الاسرائيلية، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701".

ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى "التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات العدو الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّدت القيادة على "أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين".

ودعا الجيش الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لـ"توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدو الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش على الرقم 117 للإفادة عنها، أو إبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله" بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى" وفق قوله.