الجيش العراقي 4 عربياً و 45 عالمياً ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم

شفق نيوز/ احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في تصنيف القوة العسكرية "غلوبال فاير باور" لعام 2023 لأقوى جيوش العالم، والذي يعتمد على مجموعة من العوامل مثل حجم تطور المعدات والأموال المنفقة والجغرافيا والموارد.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول لهذا التصنيف منذ عدة سنوات.

ويعتبر التصنيف عدة عوامل تشمل كمية المعدات والقوات العسكرية لكل بلد، بالإضافة إلى وضعها المالي والجغرافيا والموارد المتاحة.

واستخدم التصنيف أكثر من 60 عاملا لتوليد ما يعرف بدرجة Power Index التي على أساسها تصنف الجيوش.

فيما يلي أقوى دول العالم عسكريا وفق التصنيف:

1 الولايات المتحدة

احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها الأولى كقوة عسكرية بلا منازع في العالم، وتفوق الجيش الأميركي من الناحية العددية والتكنولوجية، بحسب التصنيف الخاص بـ2023.

2- روسيا

احتفظ الجيش الروسي هو الآخر بمركزه وصيفا في القائمة النهائية بعد الولايات المتحدة.

3- الصين

الجيش الصيني هو الآخر احتفظ بنفس المركز الذي كان يحتله السنة الماضية، حيث حل مرة أخرى في المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد.

وجاء الجيش الهندي في المركز الرابع، في حين ارتقى الجيش البريطاني إلى المركز الخامس مقارنة بآخر تصنيف.

وحافظ جيش كوريا الجنوبية على مركزه سادسا، في حين صعد الجيش الباكستاني إلى المركز السابع.

من جانبهما تراجع الجيشان، الياباني، والفرنسي، إلى المركزين -على التوالي- الثامن والتاسع، بينما حافظ الجيش الإيطالي على مركزه العاشر عالميا.

ترتيب الجيوش العربية..

جاء تصنيف أقوى الجيوش العربية حسب مؤشر "غلوبال فايرباور" على الشكل التالي:

1 - مصر

احتل الجيش المصري المركز 14 عالميا والأول عربيا، متقدما بدرجة واحدة على الجيش الأوكراني، وكلاهما يعدان من بين أقوى 20 جيشا في العالم.

2 - السعودية

الجيش السعودي جاء ثانيا عربيا و22 عالميا، بينما حافظ على مركزه الذي كان احتله في التصنيف الأخير.

3 - الجزائر

حافظ الجيش الجزائري على المركز الثالث عربيا، رغم تراجعه في التصنيف العالمي حيث احتل المركز 26.

الجيش العراقي والاماراتي

وحل الجيش العراقي في المركز الـ45 عالميا والرابع عربيا، متبوعا بالجيش الإماراتي الذي حل في المركز 56 عالميا (5 عربيا)، ثم الجيش المغربي في المركز 61 عالميا والسادس عربيا.

وفي المركز السابع عربيا، جاء الجيش السوري، حيث احتل المرتبة 64 عالميا، يليه الجيش القطري، ثامنا عربيا و65 عالميا، ثم تونس تاسعا عربيا و73 عالميا، بعدها اليمن في المركز العاشر عربيا و74 عالميا.

وحل الجيش السوداني في المركز 75 عالميا (11 عربيا) متبوعا بالجيش العُماني في المركز 76 عالميا و12 عربيا.

الكويت جاء في المركز 78 عالميا و13 عربيا يليه الجيش البحريني في المرتبة 79 عالميا و14 عربيا، ثم ليبيا 15 عربيا و80 عالميا متبوعا بالجيش الأردني الذي حل في المركز 81 عالميا (16 عربيا).

وحل الجيش اللبناني في المركز 17 عربيا و111 عالميا، بينما جاء الجيش الموريتاني في المرتبة 132 عالميا والأخيرة عربيا (18).