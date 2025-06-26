الجيش الصيني يعلن "الجهوزية للقتال".. والسبب؟

شفق نيوز – بكين

أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش مستعد للقتال، وذلك ردا على تصريحات صدرت من تايوان بشأن الانفصال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشانغ قانغ، إن "الجيش لن يتسامح قط مع أي أنشطة انفصالية تسعى لاستقلال تايوان".

وجاء الرد، بعد تصريحات أدلى بها لاي تشينغ-ته رئيس تايوان في الآونة الأخيرة، بشأن الانفصال.

واكد قانغ في مؤتمر صحفي، أن "الجيش الصيني سيعزز بحزم جاهزيته للقتال من أجل حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع قائلا "تواصل سلطات لاي دفع تايوان إلى وضع خطير من الحرب، فهي السبب في الإضرار بسبل عيش الشعب التايواني".

وبدأ الرئيس التايواني، يوم الأحد في إلقاء سلسلة تتألف من عشرة خطابات حول "توحيد البلاد" قائلا إن تايوان هي "بالطبع دولة" وإن الصين ليس لها حق قانوني أو تاريخي في المطالبة بالسيادة عليها.

وتصادمت رؤى بكين وتايبه بسبب تفسيراتهما المتضاربة للتاريخ في حرب كلامية متصاعدة بشأن ما تعتبره بكين استفزازات من حكومة تايوان، قائلة إن من المستحيل "غزو" ما هو بالفعل من ضمن أراضيها.

ولم تستبعد الصين أبدا استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، وتُكن كراهية شديدة للرئيس التايواني وتصفه "بالانفصالي"، كما تعارض تايوان بشدة مطالبات السيادة الصينية وتقول إن شعب الجزيرة هو الذي سيقرر مصيره.

وتزايد التوتر بين الصين وتايوان، بما في ذلك تنفيذ الصين عدة جولات من المناورات الحربية على مدار السنوات الخمس الماضية، ويشمل الآن نشر قوات جوية وبحرية يوميا قرب الجزيرة.