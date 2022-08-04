الجيش الصيني يبدأ مناورات عسكرية واسعة بقصف مضيق تايوان

شفق نيوز/ بدأ الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية، يوم الخميس، تضمنت قصف أهداف في الجزء الشرقي من مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي لتايوان.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان اوردته وسائل الاعلام، ان القوات البرية الصينية أطلقت نيراناً بالذخيرة الحية في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى.

وأشار البيان إلى أن إطلاق النار بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت بكين (08:00 بتوقيت بغداد). وتقول الوثيقة "تم تنفيذ ضربات دقيقة على الجزء الشرقي من مضيق تايوان، وقد تحققت النتائج المتوقعة".

وأعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.

وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.