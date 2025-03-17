الجيش الصومالي يقتل 120 مسلحاً من حركة "الشباب" جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام صومالية، يوم الاثنين، بأن الجيش الصومالي شن غارات مكثفة على حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 120 مسلحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، عن مصادر قولها، إن الجيش نفذت غارات جوية بالتعاون مع "القوات الصديقة" استهدفت مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد.

وأضافت "ما لا يقل عن 120 عنصراً بينهم قادة ميدانيين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة ليلة السبت والأحد، في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى".

وتمكنت قوات الجيش الصومالي وقوات وكالة الاستخبارات الصومالية يوم الجمعة الماضي من القضاء على 41 مسلحاً من حركة "الشباب" الإرهابية في غارات جوية على منطقة شبيلي الوسطى ومنطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وقبلها نجح الجيش الصومالي بدعم من السكان المحليين في صد هجوم مسلح لحركة "الشباب" في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي جنوب البلاد، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 130 مسلحاً من الحركة.

وتنفذ حركة "الشباب" تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي في مسعاها للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.