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الجيش السوري يصد تعرضاً لداعش في دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-12T15:53:46+0000
الجيش السوري يصد تعرضاً لداعش في دير الزور

شفق نيوز / أعلن الجيش السوري، يوم الأحد، صد هجوم شنه تنظيم داعش، على نقاط تابعة للجيش والقوات الرديفة المتمركزة في ريف دير الزور الغربي.

وذكرت وسائل إعلامية، أن "مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي حاولت التسلل إلى نقاط الجيش السوري والقوات الرديفة (الدفاع الوطني) المتمركزة في بادية بلدتي التبني والمسرب بريف دير الزور الغربي".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر في الجيش السوري، قوله إن "القوات المتمركزة في المنطقة نجحت بالتصدي للهجوم وتكبيد خلايا تنظيم داعش خسائر مادية وإصابة عدد منهم قبل أن يلوذ البقية بالفرار".

وأضاف المصدر، أن "العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشري والممتدة إلى قاعدة (التنف) الأمريكية في البادية السورية".

وارتكبت عناصر من داعش، قبل أيام، مجزرة بالقرب من حقل الخراطة النفطي الواقع بريف دير الزور الغربي وقتلت فيها عشرة مدنيين من عمال الحقل ورعاة الأغنام في المنطقة، كما نفذت خلال الفترة الماضية هجمات عدة على رعاة الأغنام المتواجدين في البادية وقتلت ونهبت قطعانهم.

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