الجيش السوداني يُنقذ 71 طفلاً من قبضة الدعم السريع

شفق نيوز/ تمكن الجيش السوداني، من تحرير 71 طفلاً من قبضة قوات الدعم السريع، بعد زجهم بالمعارك الدائرة في البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن استخبارات الفرقة الثالثة مشاة في مدينة شندي نفّذت عملية دقيقة أسفرت عن إنقاذ الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين مراحل عمرية مختلفة، وتمت إعادتهم إلى أسرهم بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى "تسليم 66 طفلاً إلى ذويهم بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة، بينما تولى سلاح المدفعية إعادة 5 أطفال آخرين إلى أحضان عائلاتهم، بعد إخراجهم من مناطق النزاع".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه الإدانات المحلية والدولية لممارسات تجنيد الأطفال التي يُتهم بها عناصر الدعم السريع، وسط مطالبات متزايدة بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.