الجيش السوداني يوافق على مبادرة "إيقاد" بتمديد الهدنة لأسبوع

شفق نيوز/ أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، موافقته على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع.

وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية، "في إطار مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

وأضاف البيان، "تبدي القوات المسلحة موافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأميركية السعودية الجارية"، معرباً عن "أمله أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة المقترحة".

بيان الدعم السريع

من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم الأربعاء، إنه ناقش مع وكيل الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الانسانية، مارتن غريفيثس "تطورات الأوضاع الإنسانية في البلاد وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وحماية وصولها للمحتاجين، إلى جانب ضمان حركة المواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الأساسية".

وأكد دقلو "التزام قوات الدعم السريع التام بفتح وحماية الممرات الانسانية لتسهيل حركة المواطنين في أماكن سيطرة قواتنا وضمان وصول المساعدات الانسانية".