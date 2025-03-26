الجيش السوداني يعلن السيطرة على العاصمة الخرطوم

شفق نيوز/ أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، السيطرة على العاصمة السودانية الخرطوم و"تحريرها" من قوات الدعم السريع.

وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان من القصر الرئاسي في العاصمة: "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة السودانية من إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني، عن تحقيق مكاسب وانتصارات في العاصمة الخرطوم، أبرزها كان سيطرته الكاملة على مطار الخرطوم وآخر معسكرات قوات الدعم السريع فيها.

كما سيطر الجيش السبت الماضي، على مبنى رئاسة جهاز المخابرات وإدارة المرافق الاستراتيجية في الخرطوم.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش السوداني، أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعد أن كانت قوات الدعم السريع قد دخلته قبل عامين.