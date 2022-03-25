الجيش الروسي يكشف عن عدد قتلاه في حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ أقرّ الجيش الروسي، اليوم الجمعة، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، متّهمًا الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي "خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون".

وتختلف الأرقام التي تعلنها موسكو بشكل كبير عن تلك الصادرة عن أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وكشف الناتو يوم أمس الخميس، أن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قتلوا في أربعة أسابيع من الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، إن تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، وما نشرته روسيا، عمدا أو بغير عمد، والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة.

وتحدث المسؤول لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد الأساسية التي وضعها حلف شمال الأطلسي.

واستقبلت روسيا 419,736 لاجئًا من أوكرانيا منذ بداية العملية، بحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف.