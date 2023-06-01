الجيش الروسي يقصف بقذائف "الشمس الحارقة" ألوية أوكرانية

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن الجيش الروسي دك بقذائف "الشمس الحارقة" الثقيلة تجمعات اللواء 103 الأوكراني على اتجاه كوبيانسك بجمهورية لوغانسك.

وأضاف: "خلال القتال الدائر على اتجاه كوبيانسك، استهدفت قوات مجموعة غرب بالجيش الروسي، بقذائف الشمس الحارقة الثقيلة، تجمعات للواء رقم 103 الأوكراني في منطقة نوفوسيلوفسكويه".

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تضمنت تدمير مستودعات الذخيرة والمعاقل المحصنة الأوكرانية، بقذائف "الشمس الحارقة".

من جانبه قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "شرق"، إن قوات هذه المجموعة قصفت على اتجاه يوجنودونتسك معقلين ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية، وتم تدمير منظومة صاروخية مضاد للدبابات وقاذفة قنابل مضادة للدبابات.

ووفقا له، استهدفت القوات الروسية بقذائف "الشمس الحارقة" معقلا للمسلحين الأوكرانيين في منطقة أوغلدار، وبنفس راجمات الصواريخ الثقيلة هذه تم قصف موقع قيادة أوكراني في منطقة ترودوفوي على اتجاه زابوروجيه، وعلى هذا الاتجاه أيضا، تم كشف والقضاء بقذائف الهاون على مجموعة استطلاع أوكرانية شمال لوبكوف.

وذكر تشيخوف، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرتين بدون طيار معاديتين من طراز "فوريا" و"ليلكا".

وأشار تشيخوف إلى أن الجيش الروسي دك بنيران مدافع "غفوزديكا" ذاتية الحركة، تجمعات لأفراد العدو في منطقتي بولتافكا وتوكماتشكا.