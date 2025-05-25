الجيش الروسي يقر بهجوم أوكراني كاد يطال بوتين

شفق نيوز/ أعلن الجيش الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك، الأسبوع الماضي.

وقال الفريق يوري داشكين، وهو قائد فرقة دفاع جوي روسية، إن بوتين تعرض لـ"هجوم ضخم" وإن مروحيته كانت في "مركز هجوم واسع النطاق للطائرات المسيرة المعادية".

وأشار القائد العسكري في تصريح لقناة روسيا1، نقلت بعضاً منه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن الجيش الروسي "صد الهجوم الضخم، وضمن سلامة الرئيس بشكل كامل".

وكان بوتين حطّ، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة كورسك الروسية، للمرة الأولى منذ سيطرة روسيا عليها.

كما زار بوتين محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، وهي قيد الإنشاء حاليا، وعقد اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.