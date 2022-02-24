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الجيش الروسي يقتحم أوكرانيا ودوي انفجارات في العاصمة كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T04:51:35+0000
الجيش الروسي يقتحم أوكرانيا ودوي انفجارات في العاصمة كييف

شفق نيوز/ قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، في حين قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأغلب.

وطالب الرئيس الروسي - في خطاب تلفزيوني- الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.

وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

واتهم بوتين الدول الرائدة في الناتو بدعم من أسماهم "النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه ليست لدى روسيا فرصة إلا الدفاع عن نفسها، وستستخدمها.

ودوّت انفجارات في محيط مدينة كرامتورسك في دونباس، كما سمع دوي انفجارات في شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت "واشنطن بوست" إن انفجارات دوّت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي سلسلة انفجارات في كييف بعد وقت قصير من إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

ونقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله؛ إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

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