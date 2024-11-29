الجيش الروسي يعلن قصف فصائل "مُعارضة" في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية وعالمية، مساء الجمعة، بأن الجيش الروسي وجه ضربات جوية للجماعات المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا.

وذكرت قاعدة حميميم الروسية، أن "القوات الجوية قتلت أكثر من 200 مسلح من جبهة النصرة والفصائل خلال 24 ساعة الماضية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، عن آخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها حلب ومحيطها بالإضافة إلى مناطق أخرى في شمال البلاد.

وذكر المرصد أن "الوضع في حلب يعكس مشهداً معقداً للغاية، حيث إن السيطرة الكاملة على المدينة لم تتحقق، بل تتركز العمليات في المناطق المحيطة"، موضحاً أن "أحياء مدينة حلب لم تخضع للسيطرة الكاملة، وأن مناطق مثل الراشدين بأحيائها الأربعة كانت تاريخياً تحت سيطرة الفصائل المسلحة قبل خمس سنوات".

وأوضح أن "هيئة تحرير الشام تمتلك ترسانة عسكرية متقدمة تشمل أكثر من ألفي طائرة مسيرة انتحارية ونحو 150 عنصراً انتحارياً جاهزين لتنفيذ هجمات إذا استعصت الجبهات. حتى الآن، لم تستخدم الهيئة هذا النوع من الهجمات بشكل واسع، مما يثير تساؤلات عن استراتيجية هذه الفصائل في الميدان".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام، عن مصادر ميدانية وناشطين، قولهم إن مسلحي المعارضة السورية وصلوا إلى ساحة "سعدالله الجابري"، والحديقة العامة، وساعة "باب الفرج".

وأعلنت المعارضة كذلك السيطرة على الكلية العسكرية وكلية المدفعية وفرع المخابرات الجوية في حي "جمعية الزهراء" في مدينة حلب، فيما أفاد صحفيون بأن المعارضة استطاعت تحرير مدن وبلدات "الحاضر، خان طومان ، برنة، تلحدية، السابقية، شغيدلة، وسد شغيدلة" جنوبي حلب.