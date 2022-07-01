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الجيش الروسي يعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و11 مسيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-01T10:16:25+0000
الجيش الروسي يعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و11 مسيرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إسقاط منظومات الدفاع الجوي لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" لسلاح الجو الأوكراني، بـ"بارفينكوفو" و"كورولكا" في خاركيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الفريق إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها الناجح في منطقة ليسيتشانسك، حيث تمت السيطرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على مصفاة النفط، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".

وأضاف كوناشينكوف، أن "الجيش الأوكراني في هذه المنطقة يتكبد خسائر فادحة، حتى بلغ عدد خسائر الأفراد في قرية فيرخنيكامينكا وحدها أكثر من 120 عسكرياً، قتلوا في يوم واحد، علاوة على 70 عسكريا في فيرخنيكامينسكي".

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