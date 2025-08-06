الجيش الروسي يعلن خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

شفق نيوز– موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق عدة من العمليات العسكرية.

وأفاد بيان "عاجل" للدفاع الروسية، بأن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 185 جندياً، بالإضافة إلى تدمير زورقين مسيرين تابعين للجيش الأوكراني في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وفي محور "المركز"، سيطرت وحدات مجموعة قوات "المركز" على مواقع استراتيجية إضافية، وألحقت خسائر بأكثر من 360 جندياً ودبابة للقوات الأوكرانية.

وفي الجبهة الشرقية، واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تزيد على 210 جنود ودبابة.

أما في محور "الغرب"، فقد أسفرت العمليات عن خسائر بلغت حتى 230 جندياً، إضافة إلى دبابة ومدرعتين من طراز Snatch بريطانيتين الصنع، و6 شاحنات صغيرة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن قواتها هاجمت منشآت لنقل الغاز تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مؤكدة أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 65 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.