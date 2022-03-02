سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T07:26:36+0000
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، فرض قواتها السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ أسبوع كامل، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن قواتها "أصابت 67 هدفا بضربة جوية مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية"، مضيفة أن "إجمالي المنشآت العسكرية الأوكرانية المدمرة بلغ 1502 منذ بدء العملية".

في سياق متصل، أعلن إدوار باسورين، ممثل قوات "جمهورية دونيتسك الشعبية" فرض الحصار على مدينة ماريوبول الأوكرانية الواقعة في مقاطعة دونيتسك على شاطئ بحر آزوف.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.

related

مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

Date: 2022-02-25 09:30:48
مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

بعد حزمة عقوبات.. رئيس بيلاروسيا يتراجع: لن تنضم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

Date: 2022-03-01 09:46:32
بعد حزمة عقوبات.. رئيس بيلاروسيا يتراجع: لن تنضم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

Date: 2022-03-01 18:40:42
طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

Date: 2022-02-24 15:23:50
قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

Date: 2022-02-28 10:27:10
الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

تركيا تتخذ قرارًا محورياً بشأن الحرب الروسية- الاوكرانية

Date: 2022-03-01 09:07:47
تركيا تتخذ قرارًا محورياً بشأن الحرب الروسية- الاوكرانية

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Date: 2022-02-24 19:57:47
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها