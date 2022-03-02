الجيش الروسي يعلن السيطرة على مركز مدينة خيرسون الاوكرانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، فرض قواتها السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ أسبوع كامل، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن قواتها "أصابت 67 هدفا بضربة جوية مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية"، مضيفة أن "إجمالي المنشآت العسكرية الأوكرانية المدمرة بلغ 1502 منذ بدء العملية".

في سياق متصل، أعلن إدوار باسورين، ممثل قوات "جمهورية دونيتسك الشعبية" فرض الحصار على مدينة ماريوبول الأوكرانية الواقعة في مقاطعة دونيتسك على شاطئ بحر آزوف.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.