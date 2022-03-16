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الجيش الروسي يطوق ضواحي العاصمة الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-16T07:15:29+0000
الجيش الروسي يطوق ضواحي العاصمة الأوكرانية

شفق نيوز / أعلن رئيس الإدارة الإقليمية للعاصمة الأوكرانية، يوم الأربعاء، سيطرة القوات الروسية على منطقة إيفانكيف شمال كييف، وباتت تطوق جميع ضواحي العاصمة.

وذكر رئيس الإدارة  إوليكسي كوليبا، في تصريحات صحفية، أن "القوات الروسية صعدت من عملياتها في ضواحي كييف منذ فجر اليوم، لا سيما حول بلدة بوتشا".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الـ21، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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