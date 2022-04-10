الجيش الروسي يدمر مطار دنيبرو الأوكراني بالكامل

شفق نيوز / تعرض مطار دنيبرو الدولي، شرقي أوكرانيا، يوم الأحد، إلى قصف روسي جديد، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في مدينة دنيبرو (إحدى كبريات المدن الأوكرانية)، فالنتين ريزنيتشنكو، على "تلغرام": "هجوم جديد على مطار دنيبرو لم يبق منه شيء.. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دُمرت هي الأخرى بالكامل. والصواريخ ما تزال تتساقط".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية بأن "طائرات هليكوبتر هجومية روسية، دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات".

هذا ودخلت العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية التي أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.