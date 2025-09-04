الجيش الروسي يحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

شفق نيوز- موسكو

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر الجيش، بحسب "روسيا اليوم"، أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" أتمت تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية كافة الواقعة في قطاع عملها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، مؤخرا، تحرير كاميشي فاخا، وبحسب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، فقد كانت هذه آخر بلدة كان على مجموعة "فوستوك" (الشرق) السيطرة عليها في جمهورية دونيتسك الشعبية.