الجيش الروسي يتوغل في سومي ويطلق أكبر عملية لتوسيع المنطقة العازلة

شفق نيوز/ تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليات هجومية مركّزة في مقاطعة سومي الأوكرانية، في إطار خطة واسعة لإنشاء منطقة عازلة تمتد بعمق داخل الأراضي الأوكرانية.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن وحدات من قوات المظليين التابعة للواء 83 تخوض معارك مكثفة على الحدود الأوكرانية الروسية، وقد تمكنت من التقدم بعد بلدة بيلوفودي في مقاطعة سومي، في تحرك يهدف إلى "إبعاد القوات الأوكرانية عن الحدود وحماية المدنيين من هجماتهم المستمرة".

وقال مصدر عسكري روسي ميداني، إن "القوات تفرض السيطرة على مواقع جديدة داخل سومي، وتواصل طرد القوات الاوكرانية"، مؤكداً أن "اللواء 83 كُلف بمهمة استراتيجية تتمثل في بناء شريط أمني يمنع تكرار الهجمات على الأراضي الروسية".

وفي سياق متصل، شهدت مدينة خاركيف تصعيداً خطيراً، حيث أعلن مسؤولون أوكرانيون أن طائرات مسيّرة روسية من طراز "غيران-2" شنت هجمات ليلية عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأوضح رئيس بلدية المدينة، إيغور تيريخوف، أن 17 ضربة استهدفت مناطق سكنية، بينما وصف مكتب المدعي العام الهجوم بأنه وقع قرابة منتصف الليل وأصاب بنايات مأهولة.

وتعيش خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، على وقع قصف شبه يومي، بلغ ذروته ليلة الجمعة-السبت الماضي حين تعرضت المدينة لأعنف هجوم منذ بداية الحرب، باستخدام نحو 50 طائرة مسيّرة.