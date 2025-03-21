الجيش التركي ينقل معدات عسكرية ثقيلة وتقنية إلى سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر سورية مطلعة، يوم الجمعة، بأن الجيش التركي بدأ بنقل معدات عسكرية ثقيلة وتقنية لمطار قاعدة منغ شمالي محافظة حلب، بعد تحويلها إلى قاعدة جوية مشتركة بين سوريا وتركيا.

ونقل موقع "إرم نيوز"، عن المصادر قولها إن المعدات العسكرية التي بدأت تركيا بشحنها الى قاعدة منغ الجوية تتضمن أنظمة دفاع جوي ورادارات رصد بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن القاعدة الجوية التي جرت إعادة تأهيلها وتوسيع مساحتها تم تزويدها بمهابط للطائرات المروحية ومدارج خاصة بالطائرات المقاتلة التي سيجرى نقلها إلى القاعدة خلال أيام.

ومن شأن بدء عمل القاعدة تأمين الحماية الجوية للجغرافيا السورية في ظل غياب شبه كامل لسلاح الجو لدى السلطة الجديدة في سوريا بعدما دمرت إسرائيل كل مقدراتها العسكرية.

ومن المتوقع أن يمهد العمل بقاعدة "منغ" الجوية بداية التعاون بين تركيا وسوريا لبناء المزيد من القواعد التركية في سوريا وذلك قبل التوقيع على اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين يجرى الاتفاق على بنودها في الوقت الراهن.

وكانت مصادر عسكرية أكدت في وقت سابق أن القوات التركية بدأت خلال الأسبوع الماضي بنقل "صبات إسمنتية" ضخمة ومواد لوجستية عبر آليات نقل كبيرة، إلى داخل مطار منغ العسكري على بعد ستة كيلومترات جنوب مدينة أعزاز لإنشاء مركز للدفاع الجوي.

يذكر أن صحيفة "حرييت" التركية نقلت قبل أيام عن مصادر عسكرية قولها إن أنقرة ودمشق تقتربان من توقيع اتفاقات عسكرية ودفاعية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن وفداً عسكرياً من وزارة الدفاع التركية سيصل إلى دمشق الشهر الجاري ليبحث مع المسؤولين السوريين تعزيز قدرات الجيش السوري في مجالات الدفاع والأمن بشكل عام.