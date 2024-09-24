الجيش التركي يقتل 3 "عماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة "الأناضول" إن الجيش التركي قام بقتل أحد عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان.

وأشارت إلى قتل اثنين من حزب "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني الذي يستهدف قواتها وينشط بدول في المنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.