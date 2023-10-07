الجيش التركي يعلن تدمير 15 هدفاً عمالياً شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تدمير 15 هدفا لحزب العمال الكوردستاني "بي كى كي" المحظور في البلاد، وذلك خلال عملية جوية في الشمال السوري.

وتجري الأجهزة الأمنية التركية عملية أطلقت عليها اسم "الأبطال" لمكافحة الإرهاب في عموم البلاد، بعد محاولة هجوم إرهابي، قرب مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، قام خلالها إرهابي بتفجير نفسه وتم تحييد الآخر.

وخلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة، وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية، أن حزب العمال الكوردستاني، المحظور في تركيا، أعلن مسؤوليته عن محاولة الهجوم.

وبعد الهجوم على الداخلية التركية، أعلنت وزارة الدفاع عن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، تحييد 26 عنصرا لحزب العمال الكوردستاني، وذلك ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح أمس الجمعة، عن بيان صادر للجيش التركي، أن قاعدة "دابق" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، قد تعرضت لهجوم ليلة الخميس الجمعة.

جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، يوم الخميس الماضي، تدمير 22 هدفًا لحزب العمال الكوردستاني وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب في اقليم كوردستان العراق.

المصجر: سبوتنيك