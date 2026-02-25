الجيش البورمي يقتل 17 مدنياً في غارة على سوق غربي البلاد

شفق نيوز- نايبيداو

قالت مصادر محلية في بورما، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 17 شخصاً قُتلوا في غارة جوية للجيش على سوق في إحدى القرى غربي البلاد.

وأوضحت المصادر أن الجيش البورمي نفذ الليلة الماضية، غارة استهدفت سوقاً في قرية يوي نغو بولاية راخين غربي بورما.

وقالت منظمة "جيش أراكان" المسلحة القومية، إن "17 مدنياً قضوا في الغارة"، فيما قدّرت مجموعة "بوناغيون" للمتطوعين الشباب عدد القتلى بـ18.

وأفاد رئيس المجموعة بياي فيو ناينغ، إثر وصوله إلى القرية بعد الغارة بأن "الجثث كانت تنتشر في المنطقة برمتها"، مضيفاً أن "المشهد كان مروّعاً فعلاً".

وتشهد البلاد حرباً أهلية منذ الانقلاب العسكري في شباط/ فبراير 2021 الذي أطاح الحكومة المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي.

وتدور المواجهات بين ناشطين مؤيدين للنظام السابق شكّلوا وحدات مسلحة تقاتل إلى جانب ميليشيات تمثل أقليات عرقية لطالما عارضت السلطة المركزية.