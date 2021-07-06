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الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-06T04:38:10+0000
الجيش البريطاني يعلن خلال اجتماع حضره العراق استعداده لمواجهة التهديدات في الخليج

شفق نيوز/ أعلن رئيس أركان الجيش البريطاني الفريق أول سير نك كارتر عن "استعداد بلاده لمساندة شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة".

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر "تويتر"، أن الفريق أول كارتر قال خلال اجتماع عسكري انعقد في بريطانيا بمشاركة رؤساء أركان 9 دول عربية، إن "بريطانيا على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الدول التي شاركت في الاجتماع هي مصر، والبحرين، والأردن، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات".

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