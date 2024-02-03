الجيش الايراني يزيح الستار عن نسخة مطورة من صاروخ "شفق" المضاد للدروع

شفق نيوز/ أزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن النسخة المطورة من صاروخ "شفق" جو - أرض.

وكانت إيران قد كشفت عن صاروخ "شفق" قبل أشهر، وهو صاروخ صغير بوزن 48 كلغ وبطول 190 سنتيمتر وبمدى 20 كلم.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء بأن القوات البرية للجيش الإيراني أزاحت اليوم الستار عن منظومات "شفق" المحلية الصاروخية الجوية المضادة للدروع وكاميرا "يوسف" الجوية، والتي تم تصميمها وإنتاجها من قبل متخصصي الاكتفاء الذاتي في القوات البرية.

وتتمتع منظومة "شفق"، التي جرى زيادة المدى التشغيلي لها وتحسين استهداف أهداف العدو حتى 20 كيلومترا، وإمكانية الدقة والتحديد العاليين، بالقدرة على استخدامها في مختلف الاستراتيجيات التكتيكية والعملياتية للحروب المستقبلية.

ومن الميزات الأخرى لهذه المنظومة الصاروخية إمكانية Fire & Forget، ووجود رأس حربي مطور، وباحث بالأشعة تحت الحمراء، مما يتيح استخدام هذه المنظومة في جميع الظروف الجوية وخلال جميع ساعات النهار والليل، وتركيبها على جميع أنواع طائرات الهليكوبتر التابعة لطيران الجيش لاستخدامها في تدمير منشآت العدو وتحصيناته في كافة العمليات.

وتتمتع أحدث كاميرا لمنظومة الطيران الليلي والتي تحمل اسم "يوسف" بالقدرة على العمل أثناء الليل وفي الظروف الجوية السيئة، ومن الميزات البارزة لهذه الكاميرا تحسين قوة واستمرارية المروحيات طوال ساعات النهار والليل.