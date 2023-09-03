الجيش الاوكراني: 25 مسيرة روسية تستهدف موانئ أوديسا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفا البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا، فيما أخليت محطة قطارات في موسكو بعد أنباء عن وجود عبوة ناسفة.

تفصيلا، قال الجيش الأوكراني إن سلاح الجو نجح في تدمير 22 مسيرة روسية من أصل 25 مسيرة استهدفت منطقة أوديسا.

وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، أنه تم تسجيل 3 انفجارات على الأقل في أوديسا.

وأشارت توقعات إلى أن طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء