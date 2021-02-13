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الجيش الامريكي يخلي قاعدة عسكرية في سوريا وينقلها إلى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-13T06:30:35+0000
الجيش الامريكي يخلي قاعدة عسكرية في سوريا وينقلها إلى العراق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القوات الأمريكية أخلت إحدى قواعدها العسكرية في ريف الحسكة، ونقلتها إلى الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة سانا، أن القوات الأميركية أخلت موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة ونقلت عتادها وآلياتها وجنودها في صوامع تل علو في منطقة اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية.

ويأتي إخلاء القوات الامريكية لهذا الموقع بعد أيام قليلة من إدخاله جنودا ومعدات عسكرية من الأراضي العراقية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة حيث هبطت اربع حوامات تابعة له في قاعدة الشدادي وأنزلت جنوداً وصناديق محملة بالأسلحة والصواريخ.

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