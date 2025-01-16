الجيش الامريكي يجري محادثات لحل أزمة "جيش داعش المحتجز"

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية للجيش الامريكي، أن قائدها زار يوم الخميس، سوريا، حيث التقى بقادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكر بيان للقيادة أن المباحثات تمحور حول "تقييم لحملة هزيمة داعش الجارية والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة بالإضافة إلى الوضع المتطور في سوريا".

‏رافق الجنرال كوريلا في سوريا اللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، والعميد مايكل بروكس، قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في بلاد الشام.

‏كما زار الجنرال كوريلا مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا.

ويضم مخيما الهول والروج أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بتنظيم داعش.

وأشار بيان القيادة الامريكية إلى أنه "بدون جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، فإن هذه المعسكرات تخاطر بخلق جيل جديد من داعش، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 9000 معتقل من تنظيم داعش من أكثر من 50 دولة مختلفة في أكثر من اثني عشر مركز احتجاز تحرسه قوات سوريا الديمقراطية في سورية، وهو ما يٌعتبر حرفياً "جيش داعش" قيد الاحتجاز".

‏أكد الجنرال كوريلا أن القيادة المركزية الأمريكية ستظل تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والروج إلى بلدانهم الأصلية.

كما أكد الجنرال كوريلا أن القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم.

‏اختتمت زيارة الجنرال كوريلا إلى سوريا رحلة استمرت ثمانية أيام إلى تسعة أماكن: البحرين والمملكة العربية السعودية وحاملة الآائرات يو أس أس هاري أس ترومان (CVN 75) في البحر الأحمر ومصر ولبنان وإسرائيل والعراق والأردن وسوريا.

‏قال الجنرال كوريلا "إن التفاعل الشخصي وجهاً لوجه هو المفتاح لفهم التحديات والفرص التي يواجهها أفراد الخدمة الامريكيون والشركاء على أساس يومي. إن القيادة المركزية الأمريكية تظل ملتزمة بمهمتنا، وشعبنا، والهزيمة الدائمة لداعش، والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".