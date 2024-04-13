الجيش الاسرائيلي يؤكد بدء الهجوم الإيراني: سنعمل على منع المسيرات من بلوغ إسرائيل

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء السبت، بدء هجوم عبر مسيرات إيرانية صوب إسرائيل، وقال إن وقت وصولها قد يستغرق ساعات.

وقال هغاري في كلمة له: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من دخول أراضي إسرائيل، إذا لم ننجح - سيتم تنشيط صفارات الانذار".

وكان نقل موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية ان ايران بدأت هجومها "الانتقامي" ضد إسرائيل.

وحسب المصادر، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وفي غضون ذلك؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الحديث عن بدء الهجوم الإيراني؛ إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف أن "دولة إسرائيل قوية، وجيشي قوي، وشعبنا قوي وسنتغلب عليها بعون الله".

واتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، وسط ترقب إسرائيلي للهجوم الإيراني الذي جاء رداً على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.