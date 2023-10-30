الجيش الاسرائيلي يوّسع هجومه البري في غزة عبر "المدرعات" ويعلن ارتفاعاً بعدد قتلاه

شفق نيوز/ قال الجيش الاسرائيلي، يوم الإثنين، إنه يشن هجوماً بالمدرعات في غزة لتوسيع العملية البرية في القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، نقوم بهجوم بالمدرعات في قطاع غزة، وقتلنا عشرات المسلحين الليلة الماضية في قطاع غزة ونحن نقوم بعملية برية واسعة".

واشار الى "وجود قتال بين قوات المشاة ومسلحين فلسطينيين وعمليتنا ستتعمق".

وتابع ان "كل خلية يرسلها حزب الله إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ سيتم تصفيتها".

وبشأن عدد الجنود القتلى، قال الناطق العسكري الإسرائيلي، إن "عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 أكتوبر وصل إلى 312".

وأضاف "حتى الآن أبلغنا 239 عائلة أن أبناءهم مخطوفون".