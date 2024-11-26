الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مجموعة بلدات لبنانية ويدعو سكانها للإخلاء

شفق نيوز/ هدد الجيش الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، بقصف مجموعة بلدات لبنانية ودعا سكانها إلى إخلائها "فوراً".

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي، في سلسلة بيانات نشرها على حسابه في "تلغرام"، "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مبانٍ بمناطق الغبيري والحدث، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، فعليكم اخلاء هذه المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

كما دعا ادرعي السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا مناطق "بعلبك وقصرنبا"، الى "إخلائها"، لأنها ستتعرض للاستهداف.

وأيضا دعا متحدث الجيش الاسرائيلي إلى السكان المتواجدين في مناطق (المزرعة ومصيطبة وزقاق البلاط)، بالعاصمة بيروت، الى إخلائها كونها ستتعرض للاستهداف.