الجيش الاسرائيلي يقتل مدير جهاز الأمن الداخلي لحماس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، عن قتله لرئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حركة حماس، فائق المبحوح، باشتباك مسلح معه في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان أوردته وسائل إعلام "بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء وفي إطار مداهمة قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على المدعو فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في منظمة حماس".

وأضاف "كان المبحوح مسؤولاً عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة في الروتين والطوارئ".

وتابع البيان "لقد قتل المبحوح خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات، حيث كان مسلحاً وكان يختبئ داخل مجمع مستشفى الشفاء وعمل منه على الترويج للنشاطات المسلحة".

وذكر البيان "في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته تم العثور على أسلحة عديدة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت مبكر اليوم الإثنين، تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه يجري تنفيذ "عملية دقيقة" في مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات استخباراتية.