الجيش الاسرائيلي يعلن قتل 3 رهائن عن "طريق الخطأ" في غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل 3 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة عن "طريق الخطأ".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه على موقع إكس: إن "قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بتشخيص خطأً لثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم" في الشجاعية.

وأوضح أدرعي أنه "أثناء عمليات تمشيط ومسح منطقة الحادث، ثارت شبهة حول هوية القتلى. وتم نقل الجثث لغرض فحصها في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبين أن القتلى ما هم إلا ثلاثة مختطفين إسرائيليين."

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي باشر التحقيق في الحادث على الفور. مؤكدا أنه وقع في منطقة قتال شهدت العديد من الاشتباكات طيلة الأيام الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي خسر منذ أيام 8 من عناصره أغلبهم ضباط في كمين نصبه مسلحو حماس في الشجاعية التي شهدت الحادثة الأخيرة.