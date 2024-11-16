الجيش الاسرائيلي يعلن تعرض حيفا لهجوم صاروخي "كبير" من حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تضرر كنيس في هجوم صاروخي وصفه بالكبير، شنه حزب الله اللبناني على مدينة حيفا ما أسفر عن إصابة شخصين، لكن الحزب قال إنه استهدف خمس قواعد عسكرية.

وقال الجيش في بيان "إنه مثال واضح آخر على كيفية تعمد حزب الله استهداف المدنيين الإسرائيليين" انطلاقا من جنوب لبنان.

وأشار في بيان منفصل إلى إطلاق "نحو عشرة مقذوفات" على خليج حيفا تم اعتراض بعضها.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان إن فرقها في حيفا لم ترصد سقوط "أي ضحية" جراء شظايا صواريخ، لكن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح "طفيفة" أثناء مسارعتهم إلى الملاجىء للاحتماء.

وأعلن حزب الله استهداف قواعد عسكرية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل وفي جوارها.

وأضاف أنه تم استهداف كل من:

قاعدة حيفا التقنية (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شرق مدينة حيفا المحتلة.

قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المحتلة.

قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المحتلة.

قاعدة طيرة الكرمل (تضم فوجا وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة.

وللمرة الأولى، قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المحتلة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع الى 48 عدد العسكريين الذين قتلوا في مواجهات مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري في هذه المنطقة في 30 سبتمبر.