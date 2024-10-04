الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض 20 صاروخاً قادماً من لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان، تم اعتراض بعضها فيما سقط الباقي بمنطقة مفتوحة، وفقا لبيان الجيش.

وأشار تقرير أن الصواريخ الـ20 عبرت من الأراضي اللبنانية إلى حيفا وكريات والجليل.

من جانبه قال حزب الله في بيان، إنه "قصف الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية".

واشار الى ان "ذلك يأتي رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وتأتي هذه الضربات بعد أن لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم وأصيب 151 آخر بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت، الخميس، مناطق مختلفة من لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على ما تقول إنها مواقع لحزب الله في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّه "سجّلت حتى الساعة أكثر من 10 غارات متتالية، من أقوى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان"، وفقا لفرانس برس.