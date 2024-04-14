إسرائيل: هجوم إيران تم عبر أكثر من 200 مسيرة وصاروخ وأصاب قاعدة عسكرية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل.

كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.

كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على اسرائيل منذ مساء السبت.

وأفاد أن صاروخاً إيرانياً أصاب فتاة وألحق أضراراً طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.

فيما أكد أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".