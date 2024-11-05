الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف اصول استخباراتية لحزب الله في سوريا

شفق نيوز/ افاد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأنه نفذ عملية جوية استهدفت مقر الاستخبارات المركزي لحزب الله في سوريا، المسؤول عن تقييم وتوجيه الأنشطة الاستخباراتية، وجمع المعلومات وكشفها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في الأسابيع الأخيرة، نجح في تدمير مقرات الاستخبارات التابعة لحزب الله بشكل كبير، وتدمير أصول الاستخبارات العسكرية في لبنان وإلحاق الضرر بقدرات المنظمة على جمع المعلومات الاستخباراتية.

ووفقا للبيان، فإن استهداف أصول الاستخبارات العسكرية التابعة لحزب الله في سوريا يساهم في زيادة العمليات في لبنان، وتقويض القدرات الاستخباراتية لمنظمة حزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "بدعم من النظام السوري، يعرض حزب الله سلامة المدنيين السوريين للخطر من خلال إنشاء مقار ونشر قوات في المناطق المدنية في جميع أنحاء البلاد".