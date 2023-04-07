الجيش الاسرائيلي يسقط طائرة مسيّرة لحزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة عبرت الحدود من لبنان، في وقت أشارت فيه مصادر أمنية الى ان الطائرة تابعة لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة اجتازت الحدود من الأراضي اللبنانية تجاه المناطق الإسرائيلية في منطقة بلدة "زرعيت" الحدودية وقامت بإسقاطها".

وأضاف، أن "الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة جهاز الرصد التابع للجيش طيلة وقوع الحدث- حتى إسقاطها. كما قال المتحدث باسم الجيش بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لوقف أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

بدورها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية، ان "الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله".