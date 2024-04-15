الجيش الاسرائيلي: إيران أطلقت 60 طناً من المتفجرات وسعت لاستهداف مواقع استراتيجية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، أن إيران أطلقت 60 طناً من المتفجرات تجاه إسرائيل، مؤكداً إفشال هذا الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "إيران سعت لاستهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل"، مضيفاً أن "قواتنا أفشلت الهجوم الإيراني".

وأضاف، أن "إيران أطلقت 60 طنا من المتفجرات تجاه إسرائيل وأفشلنا هذا الهجوم"، مشيراً الى "شراكة وتحالف دفاعي للتصدي للهجمات الإيرانية، وقد اعتمدنا على قواتنا في التصدي لأغلب الهجمات الإيرانية".

وأكد المتحدث أن "اسرائيل ستستمر في مواجهة أذرع إيران في المنطقة"، لافتاً الى أن "رئيس الأركان عرض الخيارات للرد على الهجوم الإيراني على القادة السياسيين".

ومساء أول أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.