الجيش الاسرائيلي: نعتقد بأن حماس نقلت الاسرى من شمال غزة إلى جنوبها

شفق نيوز/ رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأن تقوم حركة "حماس" بتهريب الأسرى الإسرائيليين بين قوافل النازحين المدنيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

ورفض كونريكوس في مؤتمر صحفي الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يضع هذا الاحتمال بعين الاعتبار، ونوه إلى أن إحدى الفرق الإعلامية المرافقة للوحدات المقاتلة داخل القطاع قامت بالنداء باللغة العبرية أثناء مرور قافلة من النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه للتأكد من عدم وجود أسرى إسرائيليين بينهم.

واعترف المتحدث بأن الجيش لم يضع نقاط تفتيش على قوافل النازحين ولكنه يبذل جهودا أخرى لرصد وجود رهائن بينهم ومنع حدوث ذلك.

ويطالب الإسرائيليون الحكومة بإعادة المختطفين لدى "حماس"، حيث شهدت تل أبيب أمس السبت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحرير الأسرى.