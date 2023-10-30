الجيش الاسرائيلي: مقتل عشرات المسلحين من حماس خلال توسيع العملية البرية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عناصر من حركة "حماس" خلال ساعات الليل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، أنه "خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة القطاع، قضى مقاتلو الجيش على عشرات المسلحين الذين تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات".

وأضاف أنه "خلال أحد الأحداث، قامت طائرة باستهداف مبنى تجمع تابع لمنظمة حماس والذي تواجد فيه أكثر من 20 ناشطاً".

وقال: "خلال ساعات الليل، مقاتلو جيش الدفاع على أرض القطاع رصدوا مسلحين في محيط جامعة "الأزهر" في القطاع وقاموا بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم".

وأكد أنه "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حمساوية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".