الجيش الاسرائيلي: "سنضرب الليلة بقوة" في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر الاربعاء، إن سلاح الجو "سيضرب الليلة بقوة" في الشرق الأوسط، من دون اعطاء تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك بعد قصف إيراني بالصواريخ الباليستية استهدفت إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، والعميد في الحرس عباس نيلفروشان، من قبل اسرائيل.

بموازاة ذلك شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارات على الضاحية الجنوبية بيروت.

جاء ذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكّان مبنيين يقعان في الضاحية وأولئك المقيمين في مبان تقع ضمن مسافة 500 متر منهما إلى إخلاء مساكنهم "فورا" حفاظا على "سلامتهم".

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مناطق عدة في لبنان تعتبر معاقل لحزب الله الذي قتلت غارة إسرائيلية مدمّرة استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت أمينه العام حسن نصرالله.