الجيش الاسرائيلي: اعترضنا 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، صباح اليوم الأحد، إحباط الهجوم الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل، مشيرا الى اعتراض 99 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران.

وقال أدرعي في بيان نشره على على موقع "إكس - تويتر سابقا"، إن "إيران فتحت أمس هجومًا ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة نحو إسرائيل - صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز".

وأضاف أن "التهديد الإيراني واجه التفوق الجوي والتكنولوجي لجيش الدفاع بمشاركة تحالف قتالي قوي والذي تمكن من اعتراض الأغلبية الساحقة من التهديدات"، مردفا بالقول: لقد اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات نحو الأراضي الاسرائيلية.

كما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من اصل نحو 170 طائرة مسيرة أطلقتها إيران - لم تخترق ولو واحدة منها إسرائيل حيث اعترضت طائرات حربية لسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لنا و لحلفائنا عشرات منها".

وتابع بالقول إنه "من أصل أكثر من 30 صاروخ كروز أطلقتها إيران - لم يخترق أي صاروخ الأراضي الاسرائيلية. لقد اعترضت طائراتنا الحربية 25 صاروخا خارج حدود إسرائيل".

من أصل أكثر من 120 صاروخ بالستيًا اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الاسرائيلية بينما تم اعتراض باقي الصواريخ. هذا العدد الضئيل سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم وألحقت أضرارًا طفيفة لبنية تحتية. القاعدة تواصل عملها ومهامها.