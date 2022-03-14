سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجولة النهائية من المفاوضات النووية بانتظار قرار واشنطن السياسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-14T07:59:50+0000
الجولة النهائية من المفاوضات النووية بانتظار قرار واشنطن السياسي

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، عقد الجولة النهائية من المفاوضات يحتاج إلى اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم.

واوضح زاده في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أن "توقف المحادثات في فيينا مؤقت ولا يعني وصول المفاوضات إلى طريق مسدود".

وأكد أن "اقتصار ما يحدث في فيينا على المطالب الروسية وتناسي الدور الأمريكي غير صحيح" لافتا إلى أن "واشنطن مسؤولة عما يحدث الآن في فيينا".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن "المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تجري كالمعتاد ولا تأخير في العملية".

related

خامنئي: سنواصل تقليص التزاماتنا النووية بـ"جدية تامة"

Date: 2019-10-02 13:11:05
خامنئي: سنواصل تقليص التزاماتنا النووية بـ"جدية تامة"

وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-28 13:53:09
وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Date: 2021-02-17 20:56:32
أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

روسيا: جولة مفاوضات فيينا المقبلة بشأن نووي إيران ستكون الاخيرة

Date: 2021-06-03 14:20:54
روسيا: جولة مفاوضات فيينا المقبلة بشأن نووي إيران ستكون الاخيرة

طهران تعلق على القصف الامريكي في العراق وسوريا وتوجه "نصيحة"

Date: 2021-06-28 08:09:57
طهران تعلق على القصف الامريكي في العراق وسوريا وتوجه "نصيحة"

عن العودة للاتفاق النووي.. واشنطن توافق رسميا وطهران تواصل الرفض

Date: 2021-04-02 14:46:43
عن العودة للاتفاق النووي.. واشنطن توافق رسميا وطهران تواصل الرفض

بوتين ورئيسي يبحثان في موسكو غداً جملة ملفات ابرزها الاتفاق النووي

Date: 2022-01-18 09:39:59
بوتين ورئيسي يبحثان في موسكو غداً جملة ملفات ابرزها الاتفاق النووي

ترامب يرد على عرض إيران الخاص بالتفاوض: لا شكرا

Date: 2020-01-26 06:24:43
ترامب يرد على عرض إيران الخاص بالتفاوض: لا شكرا