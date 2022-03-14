الجولة النهائية من المفاوضات النووية بانتظار قرار واشنطن السياسي

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، عقد الجولة النهائية من المفاوضات يحتاج إلى اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم.

واوضح زاده في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أن "توقف المحادثات في فيينا مؤقت ولا يعني وصول المفاوضات إلى طريق مسدود".

وأكد أن "اقتصار ما يحدث في فيينا على المطالب الروسية وتناسي الدور الأمريكي غير صحيح" لافتا إلى أن "واشنطن مسؤولة عما يحدث الآن في فيينا".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن "المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تجري كالمعتاد ولا تأخير في العملية".