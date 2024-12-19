الجولاني ينفي مشاركته في الحرب الطائفية بالعراق: علاقتي بالقاعدة اصبحت من الماضي

شفق نيوز/ نفى قائد "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يوم الخميس، أن يكون قد شارك سابقا في المعارك بالعراق عندما انحرفت نحو الطائفية، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.

وأوضح الشرع، أنه يعمل حاليا وفقا للمصالح السورية العليا، مردفاً: "لا علاقة لنا حاليا بأي تنظيمات أو جهات خارجية".

‎وكان الشرع المعروف سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" أكد أن سوريا المتعددة لا يمكن أن تتحول إلى أفغانستان، ورأى أن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها أو للغرب، كما دعا إلى رفع كافة العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق، كي تنهض من جديد.

وطالب بشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

‎هذا وأكد القيادي الذي بات بمثابة الحاكم العسكري الفعلي في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو، أكثر من مرة في السابق أنه لا مجال لإقصاء أي من المكونات السورية، مشددا على وحدة كافة المواطنين.

‎يشار إلى أن "الهيئة" التي عرفت سابقا بجبهة النصرة كانت أعلنت انفصالها نهائياً عن القاعدة عام 2016، منذ ذلك الحين عمدت إلى تليين سياستها وتصرفاتها في إدلب، حيث كان لها الانتشار الأكبر والسلطة الأوسع.