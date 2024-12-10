الجولاني يرصد مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن متورطين بجرائم حرب في سوريا

شفق نيوز/ أعلن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني، فجر اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري".

قال الجولاني الذي يقود فصائل سورية معارضة أطاحت بالرئيس بشار الأسد، إنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وأضاف الجولاني في بيان اليوم: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتعهد بطلب "استرداد من فرّ منهم إلى الخارج لكي ينالوا جزاءهم العادل".