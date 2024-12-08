"الجولاني": الأسد حوّل سوريا إلى أرض للفساد وتجارة المخدرات وماحدث نصر لكل السوريين

شفق نيوز/ قال قائد العمليات العسكرية بالمعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع المعروف باسم "ابو محمد الجولاني"، إن رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد نشر الطائفية في البلاد وحولها الى ارض للفساد وتجارة المخدرات.

واضاف في كلمة له من الجامع الأموي في العاصمة دمشق، إن "بشار الأسد نشر الطائفية وقام بتقسيم الأراضي السورية واليوم بلدنا لنا جميعا"، مضيفاً أن "النصر الذي تحقق هو نصر لكل السوريين".

وتابع أن "نظام الأسد حول سوريا إلى أرض للفساد وتجارة المخدرات".

وهذا اول تصريح للجولاني بعد إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة لنظام بشار الاسد وسيطرتها على العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد.