"الجوع ونقص الدواء" يودي بحياة 239 طفلا في السودان

شفق نيوز - دارفور

كشف الفريق الطبي التابع لشبكة أطباء السودان، يوم الاثنين، عن وفاة 239 طفلا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء بولاية شمال دارفور.

وذكر الفريق، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هذه الوفيات وقعت بسبب تزايد معدلات الجوع ونقص الإمدادات، إضافة إلى استهداف مستودعات تغذية الأطفال في مدينة الفاشر".

كما أعربت الشبكة، بحسب البيان، عن "أسفها لتجاهل العالم لمعاناة أطفال دارفور، الذين يعيشون تحت حصار خانق منذ أكثر من عام، في ظل انعدام شبه كامل للمواد الغذائية وارتفاع أسعارها داخل مدينة الفاشر والمعسكرات التابعة للولاية".

كما أكدت أن "الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في ظل استمرار القصف والحصار"، مطلقة "نداء عاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين المحاصرين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع".

ودعت الشبكة المنظمات الإقليمية والدولية إلى "ممارسة الضغط على قوات الدعم السريع لقبول وتنفيذ الهدنة المقترحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، وإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر الذي دخل عامه الثاني".